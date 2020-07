Ya ves qué tontería,me gusta escribir tu nombre,llenar papeles con tu nombre,llenar el aire con tu nombre,decir a los niños tu nombre,escribir a mi padre muertoy contarle que te llamas así.Me creo que siempre que lo digo me oyes.Me creo que da buena suerte:Voy por las calles tan contentay no llevo encima nada más que tu nombre.Del llibre Me crece la barba (Penguin Random House).