Porta’m al racó que més t’agradi, encara que el tinguis desordenat, mal pintat, ple de pols en suspensió. Vull saber on t’amagues les hores que no trobes les majúscules per començar a dir. I després agafem aire i tombem pels carrers estrets, i enganxem-nos a les parets de les cases, per quan arribem a les places poder veure més oberta la vida.

La tos de la rutina ens cansa els pulmons, i la calor és un filtre que ho atura tot. Mentre passegem pel raval de mans i somnis, m’agafes i comences a córrer per sota les ombres que deixen els balcons. En un portal ample de l’avinguda, t’atures. M’abraces pel darrere, em tapes els ulls amb els teus dits de desert, i m’estrenys fort amb tot el cos.

Com anar descalç enmig d’una tempesta, és perillós viure profundament, amb la pell i amb el tacte, amb la pregunta i la paraula, en aquest món cobert per la crosta dura de la superficialitat. És, per damunt de tot, delicat. És, també, un risc que hem d’estar disposats a assumir, si és que volem fer dels nostres dies un lloc habitable, un espai alegre, una casa compartida.