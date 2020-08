La tristesa més profunda de Lorca

Chopo muerto (1920)

Tarde (1919)

Federico García Lorca (5 de juny de 1898) quan tenia vint-i-un i vint-i-dos anys va escriure aquests dos poemes, que els escoltem interpretats per l'actor Joel Minguet. El 18 d'agost del 1936, quan en tenia 38, va ser assassinat pel règim franquista acusat de ser "socialista, maçó i homosexual".¡Chopo viejo!Has caídoen el espejodel remanso dormido,abatiendo tu frenteante el poniente.No fue el vendaval roncoel que rompió tu tronco,ni fue el hachazo gravedel leñador, que sabehas de volvera nacer.Fue tu espíritu fuerteel que llamó a la muerte,al hallarse sin nidos, olvidadode los chopos infantes del prado.Fue que estabas sedientode pensamiento,y tu enorme cabeza centenaria,solitaria,escuchaba los lejanoscantos de tus hermanos.En tu cuerpo guardabaslas lavasde tu pasión,y en tu corazón,el semen sin futuro de Pegaso.La terrible simientede un amor inocentepor el sol de ocaso.¡Qué amargura tan hondapara el paisaje,el héroe de la frondasin ramaje!Ya no serás la cunade la luna,ni la mágica risade la brisa,ni el bastón de un lucerocaballero.No tornará la primaverade tu vida,ni verás la sementeraflorecida.Serás nidal de ranasy de hormigas.Tendrás por verdes canaslas ortigas.Y un día la corrientellevará tu cortezacon tristeza.¡Chopo viejo!Has caídoen el espejodel remanso dormido.Yo te vi descenderen el atardecery escribo tu elegía,que es la mía.Tarde lluviosa en gris cansado,y sigue el caminar.Los árboles marchitos.Mi cuarto, solitario.Y los retratos viejosy el libro sin cortar…Chorrea la tristeza por los mueblesy por mi alma.Quizá,no tenga para mi Naturalezael pecho de cristal.Y me duele la carne del corazóny la carne del alma.Y al hablar,se quedan mis palabras en el airecomo corchos sobre agua.Sólo por tus ojossufro yo este mal,tristeza de antañoy las que vendrán.Tarde lluviosa en gris cansadoy sigue el caminar.