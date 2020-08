Foto: Antonio Janeski

21 de març de 1950

Vindrà la mort i tindrà els teus ulls

Cesare Pavese va néixer el 1908 a Itàlia. Quan tenia sis anys se li va morir el pare. El poeta, novel·lista i crític literari va estudiar filologia anglesa a la Universitat de Torí. Va traduir escriptors com Ernest Hemingway, James Joyce i Charles Dickens. Amb altres companys va crear l'editorial Einaudi, que es convertiria en una referència de la cultura europea.L'angoixa existencial sumada a un desengany amorós el van dur a suïcidar-se el 27 d'agost de 1950, quan només en tenia 41, en una cambra de l'Hotel Roma de Torí. El recordem amb un poema seu, traduït al català per Israel Clarà i Maria-Isabel Segarra; i interpretat per Léo Ferré, Vittorio Gassman, Andrés Calamaro i Paco Ibáñez (en basc).Vindrà la mort i tindrà els teus ulls –aquesta mort que ens acompanyadel matí al vespre, insomne,sorda, com un vell remordimento un vici absurd. Els teus ullsseran una vana paraula,un crit callat, un silenci.Així els veus cada matíquan t’aboques sobre tu mateixaal mirall. Oh estimada esperança,aquell dia nosaltres també sabremque ets la vida i ets el no-res.La mort té un esguard per a tothom.Vindrà la mort i tindrà els teus ulls.Serà com abandonar un vici,com veure en el mirallque ressorgeix un rostre mort,com sentir que parla un llavi clos.Baixarem a l'abisme muts.Verrà la morte e avrà i tuoi occhi –questa morte che ci accompagnadal mattino alla sera, insonne,sorda, come un vecchio rimorsoo un vizio assurdo. I tuoi occhisaranno una vana parola,un grido taciuto, un silenzio.Cosí li vedi ogni mattinaquando su te sola ti pieghinello specchio. O cara speranza,quel giorno sapremo anche noiche sei la vita e sei il nulla.Per tutti la morte ha uno sguardo.Verrà la morte e avrà i tuoi occhi.Sarà come smettere un vizio,come vedere nello specchioriemergere un viso morto,come ascoltare un labbro chiuso.Scenderemo nel gorgo muti.21 marzo 1950© Cesare Pavesede la traducció: Israel Clarà i Maria-Isabel Segarra© d'aquesta edició: Editorial Omicron, 2011