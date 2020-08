Tristeses de la lluna

Foto: mstollenwerk



Charles Baudelaire va néixer a París el 9 d'abril de 1821 i va morir també a París el 31 d'agost de 1867. Quan va néixer, el seu pare ja tenia 67 anys i va morir quan el nen en tenia cinc. El menut Charles va ser criat sobretot per la serventa de la família. De jove, quan es va inscriure a la facultat de dret, va començar una vida bohèmia marcada pels vicis, els excessos i les addiccions. Recordem el poeta i crític francès, llegint-ne un poema del llibre Les flors del mal (Proa) traduït en català per Xavier Benguerel.Aquesta nit, la lluna somia amb més peresa;tal com una bellesa que, entre coixins florits,amb una mà distreta amanyaga amb tendresapoc abans d'adormir-se el contorn dels seus pits,sobre el dors setinat de suaus esfondrades,es lliura moribunda a llargs defalliments,i, en blanques visions, passeja les miradesque pugen dins l'atzur com florals naixements.Quan sobre aquesta corba, en llangor inactiva,deixa lliscar una llàgrima, només una, furtiva,un piadós poeta, que somiar no vol,pren la pàl·lida perla dins la seva mà closa,de reflex irisat com d'òpal, i la posaa dintre del seu cor ben lluny dels ulls del sol.