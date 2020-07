"Veu aquestes flors i aquesta Rambla? Això és la meva vida, això és el meu orgull i el meu repòs. Jo hi vaig néixer, vaig ser-hi de menuda, i venent roses he arribat a gran."L'actriu Rosa Maria Sardà va néixer a Barcelona el 30 de juliol del 1941 i va morir l'11 de juny de 2020 als 78 anys. La recordem veient-la interpretant un monòleg a La Rambla de les Floristes, que es va emetre a TV3 el 1986 coincidint amb el 25è aniversari de la mort de Josep Maria de Sagarra.Veu aquestes florsi aquesta Rambla? Això és la meva vida,això és el meu orgull i el meu repòs.Jo hi vaig néixer, vaig ser-hi de menuda,i venent roses he arribat a gran,i ara que sóc un xic galtacaiguda,si em treuen de la Rambla em mataran.Perquè aquí jo respiro un aire lliure,pobra, però amb un rei a dins del cos,i no comprenc una altra llei de viure!Vostè sap què és la Rambla de les Flors?Hi ha mes pelats que rics, més gent guilladaque gent amb el cervell apuntalat;hi passa fum, neguit i terregadai un món una miqueta estomacal.Un fa ballar el despit, l'altre la mona,les noies tendres fan ballar-hi el cor;és la sala de ball de Barcelonai el sol ve a fer-hi de catifa d'or.La pela de taronja aquí no enganya,tothom per relliscar-hi hi es admès,vénen del mar i vénen de muntanya,per entrar dins del ball no es paga res.De vegades la cobla s'embarbussa,i el ball s'infla de crits i crida fort,í entre xiulets i sabres i batussas'engega una pistola i cau un mort.Però és un ai! I torna la riuadai torna el ball gronxant-se amunt i avall,i tornen els ocells dalt la brancadaa fer entremaliadures de cristall.I les floristes amanim les toies,i els gossos fugen rosegant un os,i brillen les dents blanques de les noiesdavant de les parades de les flors.Les parades vermelles, i un s'adonaque aquest vermell molsut, tibant i humit,és el color que dura més estonadamunt del llavi fresc de Barcelona,que no es cansa de riure dia i nit.És tot un cel de blau i d'alegria,aquesta Rambla meva, i em fa esglaipensar que puc deixar-la sols un dia;la Rambla i jo no hem d'apartar-nos mai.I quan sigui una vella corsecada,amb tot aquest cabell pansit i blanc,em trobaran al peu de la paradacom si jo hi defensés la meva sang.I els que passin i em vegin sense vista,i tremolant-me el pom dins de la mà,diran: «Guaiteu l'Antònia, la florista,ja no pot ni cridar ni caminar,i xaruga com és, plena de nosesi de dolors, encara té prou cor,fidel a la parada de les rosesfins que la vingui a recollir la mort.»I si jo penso així, no cal que vinguia temptar-me, ni em pot commoure el pitper molta simpatia que li tingui,per molt que li agraeixi el que m'ha dit,i vostè hi torni amb una veu sincera,i amb el més noble sentiment desclòs,¿no veu que no puc ser d'altra manera,si sóc tan de la Rambla de les Flors?