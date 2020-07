Put your head on my shoulder

Paul Anka va néixer a Ottawa, al Canadà, el 30 de juliol de 1941. El cantant i compositor, autor de la lletra de My Way , va començar la seva carrera a finals dels anys cinquanta del segle XX amb cançons de tant èxit com aquesta.Put your head on my shoulderHold me in your arms, babySqueeze me oh-so-tightShow me that you love me tooPut your lips next to mine, dearWon't you kiss me once, baby?Just a kiss goodnight, maybeYou and I will fall in love (you and I will fall in love)People say that love's a gameA game you just can't winIf there's a wayI'll find it somebodyAnd then this fool will rush inPut your head on my shoulderWhisper in my ear, babyWords I want to hearTell me, tell me that you love me too (tell me that you love me too)Put your head on my shoulderWhisper in my ear, babyWords I want to hear, babyPut your head on my shoulder