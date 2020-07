La Setmana es mou

Teresa Duran, 24è Premi Trajectòria 2020 Foto: La Setmana

Catorze recomana la 38a edició de La Setmana del Llibre en Català , que se celebrarà, de manera excepcional per complir amb tots els protocols sanitaris i de seguretat, al Moll de la Fusta de Barcelona del 9 al 13 de setembre de 2020.Consolidada ja com un dels esdeveniments culturals més importants del país, La Setmana vol continuar, malgrat la situació excepcional d'aquesta edició, sent un estímul i servint a la promoció de la lectura de llibres en català. Ho farà en una versió un xic més curta de l'habitual, però amb la mateixa voluntat de contribuir al creixement del nombre de lectors en la nostra llengua i col·laborar en la construcció d'un país més culte i més lliure. Ho farà amb 224 expositors, acollint, en col·laboració amb l'Institut Ramon Llull, el Making Catalan Literature Travel for Internacional Publishers and Agents , la 24a edició del Premi Trajectòria per a la il·lustradora i traductora Teresa Duran, la col·laboració de l'artista Antoni Miró i 300 activitats programades a La Setmana (presentacions i taules rodones signatures d'autors i autores, itineraris literaris) que podeu consultar en aquest enllaç la 38a edició de La Setmana del Llibre en Català al Moll de la Fusta de Barcelona.del 9 al 13 de setembre de 2020.