El director de cinema Alan Parker, autor de clàssics com Crema Mississippi, The Commitments i L'Exprés de Mitjanit, va néixer a Londres el 14 de febrer de 1944 i ha mort el 31 de juliol de 2020, als 76 anys. El recordem escoltant la banda sonora (escrita per Michael Gore i Dean Pitchford, i cantada per Irene Cara) de la pel·lícula Fama.