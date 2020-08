Un estiu fins a l'octubre

Catorze recomana la tercera edició del festival Summer Experience , que té lloc a diversos espais de tots els districtes de l'Hospitalet de Llobregat del 27 d'agost al 9 d'octubre de 2020.El Summer Experience és la proposta cultural d'estiu de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, una proposta que enguany, a causa del Covid-19, s'ha endarrerit en el calendari i s'ha reinventat per fer que els esdeveniments siguin segurs i en petit format, sense perdre l'esperit de fer arribar la cultura a tots els barris de la ciutat. Artistes i creadors com Brodas Bros, la companyia La Intrusa, Lu Rois i molts més portaran tot un ventall de propostes per a tots els públics, com combats poètics, contacontes, dansa, teatre de carrer, concerts, que podeu consultar en aquest enllaç el festival Summer Experience a diversos espais de tots els districtes del'Hospitalet de Llobregat.del 27 d'agost al 9 d'octubre de 2020.