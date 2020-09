Xavier Roca

Al mes de març, quan ens van confinar per la punyetera Covid-19, les ganes de desfogar-me per l'estranyesa de la situació –i l'avorriment, també– em van portar a anar fent dibuixos que se m'anaven acudint. Dibuixos sobre virus, mascaretes, distanciament social i tots aquests conceptes amb els quals ens vam familiaritzar d'avui per demà.Eren il·lustracions urgents i assumidament efímeres, que jo imaginava que perdrien tota la gràcia al cap d'unes setmanes. Però –malauradament– resulta que, gairebé mig any després, mantenen tota la seva vigència, amb l'excepció d'algun dibuix sobre l'acumulació de paper higiènic o sobre les ànsies per passejar gossos. Així que n'he seguit fent, perquè la font d'inspiració segueix present.Aquests són alguns dels que he anat fent aquests mesos. La veritat és que mai havia tingut tantes ganes que uns dibuixos meus passessin de moda.L'any que vam viure perillosament.S'han acabat els petons.Viure entelats.Les noves cites a cegues.Reobren els museus.Venen temps asèptics.L'eròtica dels colzes.Quan rentes la mascareta a 40 graus.Per fi puc fingir que soc simpàtic.No vestim un sant per desvestir-ne un altre.Estiu 2020.L'home invisible.El risc d'esternudar.Ens hem de protegir.