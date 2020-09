El que penso i el que dic

Alessandra Olanow

Alessandra Olanow

Alessandra Olanow

Alessandra Olanow

Alessandra Olanow

Alessandra Olanow

Alessandra Olanow

Alessandra Olanow

Alessandra Olanow

Alessandra Olanow

Alessandra Olanow

Alessandra Olanow

Alessandra Olanow

Alessandra Olanow

Els espais personals, els moments de reflexió i les nostàlgies i esperances que podem tenir qualsevol de nosaltres els dibuixa amb traç senzill la il·lustradora i escriptora Alessandra Olanow , que al seu compte d'Instagram convida a pensar i contemplar la vida amb imatges com aquestes catorze.Mar de vitamines.No et converteixis en un pretzel intentant complaure a tothom.Deixa de buscar la felicitat al mateix lloc on la vas perdre.Demà començo. La història que m'explico a mi mateixa.El que penso. / El que dic.Està bé crear-te un petit espai per a tu mateixa.Trobo a faltar agafar-te la mà.La història.Sempre hi ha flors per als qui volen veure-les.No pots encaixar als llocs que ja has superat.