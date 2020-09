Art original?

Foto: whoworeitbetter.net

Foto: whoworeitbetter.net



Foto: whoworeitbetter.net

Foto: whoworeitbetter.net

Foto: whoworeitbetter.net

Foto: whoworeitbetter.net

Foto: whoworeitbetter.net

Foto: whoworeitbetter.net

Foto: whoworeitbetter.net

Foto: whoworeitbetter.net

Foto: whoworeitbetter.net

Foto: whoworeitbetter.net

Foto: whoworeitbetter.net

Foto: whoworeitbetter.net

Pot ser que dos artistes arribin a tenir la mateixa idea? És possible tenir una idea realment original? El web Whoworeitbetter.net mostra les sorprenents semblances entre les obres de diferents artistes. Siguin homenatges, còpies o pures coincidències, us n'ensenyem catorze casos.Miquel Barceló, Gran elefant dret / Daniel Firman, Würsa (à 18.000 km de la Terre).Peter Lee, Broken image link / Beom Young, Broken things.Jennifer Chan, Infinite crust / Chris Bradley, Crust ring.Urs Fischer, Sense títol / Matt Johnson, The pianist (after Robert J. Lang).Diet Wiegman, Regarded from two sides / Tim Noble i Sue Webster, Youngman.Noriko Ambe, Cutting book series with ED Ruscha "Artists who make pieces, Artists who do books" / Francesca Pastine, ArtForum #33 Unsolicited collaboration with Frank Stella.David Liam Archard, Real life things / Grayson Revoir, Why they hide under garage.Naomi Robbins, Still-life with apple, lettuce, melon and cucumber / Ori Gersht, Pomegranate.Mario Ceroli, Wave / Ben Young, Born in a storm.Georges Rousse, Virty / Felice Varini, Huit rectangles (Arras).Joan Jonas, Mirror piece / Hans Breder, Body sculpture.Alicia Eggert, Pulse machine / Werner Reiterer, Life counts death.Anselm Kiefer, Jericho / Rebecca Horn, The bright wounded star.Ai Weiwei, Mei Le / Richard Long, Red Slate Circle.