"Vestida de nit” por Coro Safari, Uganda Una de las versiones más especiales que se han hecho. Qué maravilla. Muchas gracias!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Una de les versions més especials que s’han fet. Quina meravella. Moltes gràcies!!!! TEXTO DE LA PUBLICACIÓN ORIGINAL en We Love Uganda (CAT) L'escola orfenat d'Uganda s'ha volgut apropar a la nostra cultura aprenent l'havanera "Vestida de Nit" de la cantant Sílvia Pérez Cruz I ens han regalat aquesta preciosa versió. La música és utilitzada al centre com a eina educativa. El New Cor Safari ofereix als nens un aprenentatge i una cuirassa per a les ferides. Nosaltres els continuarem fent arribar els fons necessaris per ajudar-los en l'alimentació, i engegarem els projectes que calgui perquè puguin millorar les instal·lacions i puguin mantenir el projecte musical que durant tres anys els va portar de gira per Europa. (CAST) La escuela orfanato de Uganda se ha querido acercar a nuestra cultura aprendiendo la habanera "Vestida de Noche" de la cantante Sílvia Pérez Cruz, regalándonos esta preciosa versión. La música es utilizada en el centro como herramienta educativa. El New Corazón Safari ofrece a los niños un aprendizaje y una coraza para las heridas. Nosotros seguiremos haciendo llegar los fondos necesarios para ayudarles en la alimentación y pondremos en marcha los proyectos que sea necesario para que puedan mejorar las instalaciones y puedan mantener el proyecto musical que durante tres años los llevó de gira por Europa. Posted by Silvia Perez Cruz on Thursday, August 13, 2020

"L'escola-orfenat d'Uganda s'ha volgut apropar a la nostra cultura aprenent l'havanera Vestida de nit i ens han regalat aquesta preciosa versió. La música al centre és utilitzada com a eina educativa. El New Cor Safari ofereix als nens un aprenentatge i una cuirassa per a les ferides", escriu l'associació empordanesa We Love Uganda , que afegeixen que "Els continuarem fent arribar els fons necessaris per ajudar-los en l'alimentació, i engegarem els projectes que calgui perquè puguin millorar les instal·lacions i puguin mantenir el projecte musical que durant tres anys els va portar de gira per Europa." Us convidem a escoltar com aquest cor ha versionat la cançó que van escriure els pares de Sílvia Pérez Cruz, Cástor Pérez i Glòria Cruz, i a veure'ls cantar amb Txarango.Pinto les notes d'una havanerablava com l'aigua d'un mar antic.Blanca d'escuma, dolça com l'aire,gris de gavines, daurada d'imatges,vestida de nit.Miro el paisatge, cerco paraules,que omplin els versos sense neguit.Els pins m'abracen, sento com callen,el vent s'emporta tot l'horitzó.Si pogués fer-me escatai amagar-me a la platjaper sentir sons i tardes del passat,d'aquest món d'enyorança,amor i calma, perfumat de lluna, foc i rom.Si pogués enfilar-me a l'onada més altai guarnir de palmeres el record,escampant amb canyella totes les calesi amb petxines fer-los un bressol.Els vells em parlen plens de tendresa,d'hores viscudes amb emoció.Joves encara, forts i valents,prínceps de xarxa, herois de tempesta,amics del bon temps.Els ulls inventen noves històries,vaixells que tornen d'un lloc de sol.Porten tonades enamorades.Dones i pàtria, veles i flors.Si pogués fer-me escatai amagar-me a la platjaper sentir sons i tardes del passat,d'aquest món d'enyorança,amor i calma, perfumat de lluna, foc i rom.Si pogués enfilar-me a l'onada més altai guarnir de palmeres el record,escampant amb canyella totes les calesi amb petxines fer-los un bressol.I amb petxines fer-los un bressol.​