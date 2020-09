Aquesta és La Setmana

Foto: La Setmana

El 2020 està sent un any convuls, incert, diferent, i diferent serà també La Setmana del Llibre en Català , la cita imprescindible amb els llibres i la literatura en català que, en la seva 38a edició, i per garantir la seguretat d'expositors i visitants, es trasllada al Moll de la Fusta. Serà diferent però serà, i el dimecres 9 de setembre començarà un dels esdeveniments culturals més importants del país, una festa on hi són convidats autors, editors, il·lustradors, llibreters i tots els amants dels llibres.Per l'escenari principal de La Setmana desfilaran els contes de Clarice Lispector (que es publica per primera vegada en català), la nova novel·la d'Albert Forns, flamant Premi BBVA Sant Joan, una nova capbussada en l'univers adolescent de Jaume Funes... Les principals novetats editorials de la tardor es presentaran en societat ( aquí en podeu consultar els horaris) i autors com Eva Baltasar, Anna Ballbona, Julià Guillamon i els seus lectors tindran l'oportunitat de trobar-se en diverses sessions de signatures Perquè els llibres i la literatura es gaudeixen íntimament però també quan es posa en comú la seva lectura, La Setmana convida a submergir-se en la luxúria (a partir de l'assaig d'Anna Punsoda publicat per l'Editorial Fragmenta), la història dels jueus a Catalunya o la poesia d'Enric Casasses, entre moltes altres propostes que podeu consultar en aquest enllaç Cada dia (menys el dijous 10) un trio de poetes compartià els seus versos amb el públic. David Caño, Suu i Juana Dolores Romero; Ivette Nadal, Cesk Freixas i Adrià Salas; Anna Gual, Esteve Plantada i Mireia Calafell; i Odile Arqué, Míriam Cano i Laia Llobera faran sentir les seves veus des de l'Escenari Setmana.L'escriptora, traductora, il·lustradora, investigadora, pedagoga, guionista i crítica literària Teresa Duran (Barcelona, 1949) serà guardonada en aquesta edició pel seu compromís amb el foment de la lectura i el llibre infantil i juvenil en català. En aquesta 24a edició del premi, Antoni Miró és l'artista que col·labora amb La Setmana i cedeix la seva obra a la guanyadora.Què hi ha millor per a un infant que poder gaudir d'un conte ben contat? A l'espai familiar de La Setmana petits i grans gaudiran de les millors històries de Gianni Rodari, podran perdre's pel laberint Roig de Ramon Besora, conèixer un munt de meteocuriositats amb Tomàs Molina i conèixer la història d'un drac que, en lloc de menjar princeses devorava llibres. Aquí hi trobareu tota la programació . Però si preferiu les històries en moviment, podreu conèixer els diferents indrets de Barcelona on Martí Gironell ha fet transcórrer Paraula de Jueu, visitar el mercat de Santa Caterina per conèixer-ne les cuines amagades o iniciar-vos en l'observació d'ocells en aquests itineraris