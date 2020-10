Escriure els records en edició on-line

Foto: Joan Cortadellas Huguet



- Hores de curs: 10 hores, repartides en cinc sessions de dues hores cadascuna.

- Dates: els dilluns 16, 23 i 30 de novembre i 14 i 21 de desembre del 2020.

- Horari: de 18.00 a 20.00.

- Preu: 130 €.

Care Santos ofereix un taller on-line d'escriptura que va de la narració històrica a l'autoficcional, passant per les raons que ens porten a convertir la memòria en literatura. Una oportunitat per treballar l'art d'enganxar el lector i per analitzar tot de textos que ens deixaran amb ganes de saber-ne més (i que ens ensenyaran moltes tècniques).1. Envia'ns un correu a [email protected] amb aquestes dades:- El títol del curs: "Escriure els records".- Nom i cognoms complets.- Número de DNI.- Telèfon de contacte.- Currículum breu.- Les sessions seran totes on-line.- Places limitades.2. Rebràs una resposta, amb indicacions per confirmar el tràmit.Care Santos (Mataró, 1970) és escriptora. Autora d'una nombrosa obra per a joves i nens i de deu novel·les, la darrera de les quals és Diamant blau (Columna, 2015). El 2014 va rebre el Premi Ramon Llull de les Lletres Catalanes per Desig de xocolata (Editorial Planeta) i el 2017 el Premi Nadal amb Mitja vida (Columna edicions). L'última novel·la que ha publicat és Seguiré els teus passos (Columna Edicions). Escriu cada dia i cada dia s'ho passa més bé escrivint.Facebook: Care Santos Twitter: @CareSantos Instagram: @care_santos