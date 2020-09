La Diputació va a La Setmana

Foto: Diputació de Barcelona

Del 9 al 13 de setembre es celebra a Barcelona la 38a edició de la Setmana del Llibre en Català . Enguany s’ha traslladat al Moll de la Fusta per complir amb tots els protocols sanitaris i de seguretat que requereix l’actual situació marcada per la COVID19. La Diputació de Barcelona, sempre recolzant la cultura, hi és present un any més amb l’estand de la seva Llibreria i a través de la Xarxa de Biblioteques Municipals L’edició d’aquest any es destaca per combinar la programació presencial amb activitats i difusió digitals que permetran estendre l’esdeveniment a tot el territori.Durant aquests dies, la Xarxa de Biblioteques Municipals dinamitzarà les activitats infantils i familiars que s’oferiran a l’espai familiar de La Setmana amb l’objectiu de difondre la riquesa i vitalitat del llibre en català. Aquesta proposta presencial es combinarà amb una programació en línia del cicle de trobades virtuals entre llibreters i autors “ De paraula ” al perfil d’Instagram @bibliotequesxbm , en què hi participaran escriptors que presenten novetats a La Setmana.Com cada any, a l’estand de la Llibreria de la Diputació de Barcelona es podran adquirir les darreres novetats editades per la corporació. El dijous dia 10, en Carles Batlle, director de Serveis Culturals de l’Institut del Teatre, presentarà els nous llibres de l’ITE. L’estand de la Llibreria és conjunt amb l'Ajuntament de Barcelona i s’hi podran trobar llibres de l'Institut del Teatre, edicions municipals, del CCCB, del Palau Güell, fullets, mapes, punts de llibre i molt més!Com en anteriors edicions, La Setmana ofereix les activitats de conta-contes a l’espai familiar, les converses amb presentacions de llibres a càrrec dels autors, les recomanacions d’editors i escriptors, els tastets de poesia als vespres, les signatures d’exemplars i els itineraris, però enguany, tot adaptat al context de la pandèmia.En aquesta edició es lliurarà el 24è Premi Trajectòria atorgat a l'escriptora, il·lustradora, pedagoga, comissària i crítica literària Teresa Duran.La Setmana del Llibre en Català va néixer l’any 1983 amb l’objectiu de promocionar el llibre en llengua catalana i amb la voluntat de ser un punt de trobada essencial entre lectors, editorials i llibreries. Des d’aleshores no ha parat de créixer fins a convertir-se en el que és avui: un esdeveniment cultural de referència al país.Més informació a: