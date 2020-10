Per volar amb les paraules

Foto: Christin Hume

Foto: Aula d'Escriptura de l'Ajuntament de Girona

Catorze recomana l' Aula d'escriptura de l'Ajuntament de Girona , que obre les inscripcions per al curs 2020-2021 des de l'1 de juliol fins al 12 de setembre de 2020.Es pot aprendre a escriure, com es pot aprendre a pintar o a tocar un instrument. L'Aula d'escriptura de l'Ajuntament de Girona és un espai de formació en escriptura i lectura. L'itinerari està format per quatre mòduls d'un quadrimestre cadascun (que fan un total de dos cursos lectius) al final dels quals l'alumne s'haurà format en tècniques d'escriptura creativa i haurà enriquit les seves lectures: durant el primer se segueix un curs comú sobre text i estil i s'analitzen obres de la literatura universal; al segon cada alumne tria entre els itineraris de poesia o prosa i es continua amb l'anàlisi literària; al tercer mòdul es completa l’especialització i els alumnes tenen l'oportunitat de conversar amb autors en sessions exclusives i, finalment, al llarg del quart mòdul, cada estudiant desenvolupa un projecte personal amb un tutor fa un seguiment individual del projecte.inscripcions a l' Aula d'escriptura de l'Ajuntament de Girona a la secretaria del Centre Cultural la Mercè (Pujada de la Mercè, 12, Girona).des de l'1 de juliol fins al 12 de setembre de 2020.