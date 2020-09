Famílies, us necessitem com mai

Comencem un nou curs. Per a alguns nens i algunes nenes, el primer; per a d’altres, el que s’obre després de la difícil virtualitat del que el precedeix. Però per a tothom, un curs molt important, perquè és únic. És el que recordaran per les novetats que hem hagut d’imaginar, tractant d’esquivar el virus, per poder continuar amb el que és l’essència del fet educatiu, poder créixer entre altres tractant de comprendre el món i a nosaltres mateixos.



Ha calgut molta serenitat i professionalitat per pensar-lo i en caldrà molta més encara per viure’l. És la serenitat que aporta conèixer la realitat i fer tot el que es pugui per viure-hi; amb el respecte, la confiança i la il·lusió que es mereix cada nou curs per tal que estigui a l’altura dels infants i joves.



Els equips de mestres hem reflexionat i treballat per obrir la porta amb la millor de les acollides. De fet, per a nosaltres no hi ha cap curs igual, ni cap grup, ni cap família, ni cap infant. Estem avesats a treballar des de la realitat que acollim tal com ens arriba i a intentar acompanyar-la de la millor manera que sabem. És per això que estem sempre en procés de formació i treballem en equip, perquè la nostra és una professió molt més complexa del que sovint es pensa. Estem instal·lats en la transformació constant en bé de l’educació que ha d’acompanyar la vida dels nouvinguts a la nostra comunitat: els més petits de la societat. I és des d’aquesta força que, aquest curs també, imaginem com conviure amb la nova realitat.



Us necessitem com mai a vosaltres, les famílies, per fer-nos costat mutu en un curs que serà un repte continu, però que, per als vostres fills i filles, volem que sigui el millor. Diferent, però amb el mateix valor de tots els altres que el seguiran. El present s’ha de viure amb passió, perquè és el fonament de tots els futurs. No el podem malbaratar.



Bon curs a tots i a totes!





* Dolors Feixas Roche és mestra d’educació infantil de l'Escola Cooperativa El Puig.