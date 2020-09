El músic Ferran Palau i el realitzador Pablo Maestres han col·laborat a Flora - Caic, un videoclip doble per a dues de les cançons de Kevin (Hidden Track Records, 2020), el darrer disc de Palau, i aquest n'és el resultat.M'agradaria acostar-me a una flor,deixar que la flor se m'empassi,deixar que la flora m'atrapi,deixar que la pluja m'empapi.M'agradaria mirar cap amunt,deixar que la lluna m'abraci,deixar que la nit se m'empassiGotes de pluja a la cara,una marea que ve cap a mii nedo però ja no fa falta.Gotes de llum a la galta,ara voldria mirar cap a tui ja no caldria paraula.Ja sé que hauria de fer una cançóque parli d'aquesta mirada,que parli d'aquí i d'ara,que sigui la flor més amarga.Però és impossible poder capturari de mentres la vida s'escapa.Potser és que no queda paraula.Gotes de pluja a la cara,una marea que ve cap a mii nedo però ja no fa falta.Gotes de llum a la galta,ara voldria mirar cap a tui ja no caldria paraula.Ja sé que hauria d’anar cap allàperò em quedo a la teva mirada.Et deixo la porta ajustadaperò tu te la trobes tancada.I és impossible poder-te trobari de mentres la vida s’escapa.Potser és q no queda paraula.M'encega,no me'n puc estar.M'enredo i caic,m’enredo i caic.M’ensenyeson aniré a parar.I se’m fa tan gran,se’m fa tan gran.És tan fina aquesta líniaque separa dos espais.Si tu estàs en una platja,jo estic a l'altre costat.M'encegaperquè és massa brillanti em quedo en blanc,em quedo en blanc.M’ensenyesque això sembla un final.M’enredo i caic,m’enredo i caic.És tan fina aquesta líniaque separa dos espais.Si tu estàs en una platja,jo estic a l'altre costat.És tan fina aquesta líniaque separa dos espais.Si tu estàs en una platja,jo estic a l'altre costat.