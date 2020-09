La Mercè és segura

Tornem de l'estiu, i encara enmig d'aquest 2020 estrany, arriba la Festa Major de Barcelona. Amb el convenciment que la cultura no només és segura, sinó imprescindible, Estrella Damm ha mantingut els seus concerts, adaptant-los, això sí, al panorama que tenim: el format de les actuacions serà més reduït i cal reservar-ne entrada per tenir una localitat assignada. Us expliquem quins són els grups que hi toquen i com podeu anar-hi de públic.El dijous 24, al Forum Espai Mediterràniament (Parc del Fòrum) hi haurà la Suu (de 12:30 a 13:30), Lildami (de 18:30 a 19:30) i Ítaca Band (de 21:30 a 22:30). En aquest mateix escenari el dissabte 26 tocarà Dolo Beltran (de 12:30 a 13:30), Gertrudis (de 18:30 a 19:30) i La Sra. Tomasa (de 21:30 a 22:30); i el diumenge 27, Aiala (de 12:30 a 13:30), d'Unifinished Sympathy (de 18:00 a 19:00) i Maika Makovski (de 21:00 a 22:00).L'altre escenari ens espera al pati de l'Antiga Fàbrica Estrella Damm que, en el marc de la programació del BAM – Barcelona Acció Musical, un any més, ens convida a descobrir els talents emergents de la música electrònica, rock o pop. Així doncs, el dissabte 26 hi trobarem Grauwi + Marta Cascales (de 12:30 a 13:30), Renaldo & Clara (de 18:00 a 19:00) i Melenas (de 21:00 a 22:00), i l’endemà, diumenge 27, Jorra i Gomorra (de 12:30 a 13:30), Lu Rois (de 18.00 a 19.00) i Da Souza (21.00 a 22.00).Per anar a qualsevol d'aquests concerts només cal que us decarregueu la invitació gratuïta aquí: barcelona.cat/lamerce . Com que algunes ja s'han exhaurit, a les xarxes socials d’Estrella Damm han engegat un sorteig d’entrades pels concerts del Parc del Fòrum , i des de betevé BcnCultura es podran seguir alguns dels concerts en streaming