De L'Hospitalet al Sónar+D

Lolo y Sosaku Foto: Sónar+D

Catorze recomana les propostes que l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat, des de l'Àrea d'Educació, Innovació i Cultura, presenta al Sónar+D . Es podran seguir en directe a través del web del festival els dies 18 i 19 de setembre de 2020.El duet presenten Concert per a quatre pianos, una instal·lació que han creat des del seu estudi del Districte Cultural de L’Hospitalet. Quatre pianos són accionats per escultures cinètiques programades perquè el seu comportament sigui aleatori. Així, les melodies produïdes pels pianos i la seva combinació és impredictible i irrepetible. Concert en línia al web del Sónar+D.conferència d’Antoni Rodríguez Fornells, investigador de lDIBELL.Parlarà sobre com el cervell pot descodificar la música en un ric paisatge d’experiències emocionals i motivadores. Explicarà troballes recents en el camp de la neurociència que tracten de comprendre com la música indueix al plaer i a les emocions i el seu impacte potencial durant la nostra vida. La conferència es podrà seguir en directe al CCCB i també en línia al web del Sónar+D.A més de les propostes emmarcades en el festival, durant el divendres i el dissabte es presentarà L'Hospitalet XR - Festival d’innovació , que tindrà lloc entre el 16 i el 22 d’octubre i reunirà trenta ments creatives per treballar en diferents espais de la ciutat i desenvolupar propostes sobre salut i nutrició, música i creació de nous públics, activisme i patrimoni, educació i creació de referents, gent gran i digitalització, noves realitats i comunicació. Aquí podeu consultar-ne la programació.les propostes que L'Hospitalet de Llobregat presenta al Sónar+D.al CCCB o en línia al web del Sónar+D els dies 18 i 19 de setembre de 2020.