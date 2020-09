Foto: Facebook Maria Callas

Maria Callas va néixer el 2 de desembre del 1923 a Nova York i va morir el 16 de setembre del 1977 a París. Escoltem com interpretava Casta diva, una ària de l'òpera Norma, de Vincenzo Bellini, en què la protagonista adreça una pregària a la lluna.Casta Diva, che inargentiQueste sacre antiche pianteA noi volgi il bel sembianteSenza nube e senza velTempra, o DivaTempra tu de cori ardentiTempra ancora lo zelo audaceSpargi in terra quella paceChe regnar tu fai nel cielFine al rito, e il sacro boscoSia disgombro dai profaniQuando il Nume irato e foscoChiegga il sangue dei RomaniDal Druidico delubroLa mia voce tuonerCadr punirlo io possoMa, punirlo, il cor non saAh! bello a me ritornaDel fido amor primieroE contro il mondo intieroDifesa a te sarAh! bello a me ritornaDel raggio tuo serenoE vita nel tuo senoE patria e cielo avrAh, riedi ancora qual eri alloraQuando il cor ti diedi alloraAh, riedi a me