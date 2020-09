Foto: tedkooser.net



May 19, 1999

"La poesia de Kooser és, en bona part, una poesia de petites i velles històries. Algunes són històries de família, però sovint són històries de gent anònima en què el poeta hi ha vist una imatge de la vulnerabilitat, la dignitat o la gràcia fràgil de les persones", escriuen Jaume Subirana i Miquel Àngel Llauger al llibre que n'han traduït, L'ocell matiner i altres poemes (El Gall Editor). Us convidem a entrar al món de Ted Kooser, l'escriptor nascut a Ames (Iowa) el 25 d'abril del 1939 i guanyador, el 2005, del premi Pullitzer, amb un poema que dedica al seu pare i amb un vídeo en què explica per què crea.Avui n'hauries fet noranta-setsi encara visquessis, i tots seríemdesgraciats, tu i els teus fills,portant-te de clínica en clínica,un hipocondríac vell i poruci el seu fill i la filla, neguitosos,preguntant el camí, intentant llegirel mapa complicat i esvaït dels tractaments.Però amb la teva dignitat intactaja fa vint anys que te'n vas anar,i n'estic content per tots nosaltres, encaraque t'enyoro cada dia: el batec del corsota la corbata, la mà que descansaal meu clatell, l'olor d'Old Spicea l'aire, la teva veu feliç amb històries.Aquest dia, cada any, t'encantava contarque just quan vas néixerla teva mare va mirar per la finestrai va veure lilàs florits. Bé, avuiels lilàs floreixen als jardins a tot Iowa,i encara et donen la benvinguda.Today you would be ninety-sevenif you had lived, and we would all bemiserable, you and your children,driving from clinic to clinic,an ancient fearful hypochondriacand his fretful son and daughter,asking directions, trying to readthe complicated, fading map of cures.But with your dignity intactyou have been gone for twenty years,and I am glad for all of us, althoughI miss you every day — the heartbeatunder your necktie, the hand cuppedon the back of my neck, Old Spicein the air, your voice delighted with stories.On this day each year you loved to relatethat the moment of your birthyour mother glanced out the windowand saw lilacs in bloom. Well, todaylilacs are blooming in side yardsall over Iowa, still welcoming you.