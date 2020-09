Tot un cap de setmana de galeries

Foto: Barcelona Gallery Weekend

Fotografia de Carlos Saura

Foto: Beatrice Gibson

Eulàlia Rovira, 'Transgredimos la noche y abandonamos el cuerpo', 2019

Obra d'Albert Espona

Barcelona i l'àrea metropolitana gaudeixen d'un teixit artístic ric i variat, però cal fer-lo visible i accessible als ulls dels espectadors. Amb aquesta idea va néixer el Barcelona Gallery Weekend , un cap de setmana llarg que reuneix un programa general d'exposicions en galeries d'art acompanyat de visites guiades ( també en format virtual ), performances, xerrades, presentacions i altres activitats especials entorn de l'art contemporani i d'avantguarda, una festa grossa que enguany se celebra del 17 al 20 de setembre.El Districte Cultural de L’Hospitalet de Llobregat desplega la seva vitalitat artística al públic del Barcelona Gallery Weekend amb visites guiades, tallers oberts i exposicions (podeu consultar-ne la programació completa en aquest enllaç ) com aquestes:Inauguració: dijous 17 de setembre a les 19 h.Més d’un centenar de fotografies en blanc i negre, fotografies pintades, quaderns personals, llibres de fotografia sobre l’artista i material audiovisual conformen una immersió, comissariada pel fotògraf Chema Conesa, en l'univers personal i professional del cineasta.Inauguració: dijous 17 de setembre a les 19 h.La segona part d’un projecte on reflexiona plàsticament sobre la idea de la negativitat, els seus efectes en l’espai urbà i els fenòmens de violència contra les estructures de comunicació que ocupen l’espai públic. Escultures i dibuixos d’autobusos, furgonetes i cossos en flames, encesos durant diferents aldarulls i conflictes urbans.Inauguració: dijous 17 de setembre a les 19 h.Comissariada per Anna Manubens, és la primera exposició de l'artista. El títol (La pell se n'ha anat) és un fragment de la descripció física que fa l’artista del seu cos en estat d’alerta.Inauguració: dijous 17 de setembre a les 19 h.Un projecte personal basat en una història familiar que s’endinsa en el paisatge de Las Alpujarras (Granada) des del relat, els records i la imaginació. Dibuixos, papers i instal·lacions són el vehicle per a les inquietuds formals de l’artista.Inauguració: dijous 17 de setembre a les 19 h.L’artista vol demostrar que la mirada zenital és la més poderosa, perquè des de dalt es controlen les terres, tot i que mantenim els peus a terra com a signe d’estabilitat i seny.Inauguració: dijous 17 de setembre a les 20 h.El col·lectiu de fotògrafs presenta el seu darrer projecte que gira entorn de la mort i dels conceptes que l'acompanyen com finitud, final, canvi, mutació i recomençament.Inauguració: divendres 18 de setembre a les 19 h.Els artistes exploren la frontera entre el món immaterial i el món material. La mostra combina obres realitzades amb diferents mitjans tecnològics com la vídeo projecció, escultures impreses en 3D i art digital en caixes de llum led.