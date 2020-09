Foto: Facebook Pau Vallvé

Pau Vallvé ha publicat el seu nou disc, La vida és ara, un àlbum autoeditat format per tretze cançons que són el resultat de setanta-cinc dies de confinament a l'estudi on s'havia instal·lat provisionalment abans de l'estat d'alarma. N'escoltem la primera cançó.Ens veurem sovinto serem antics alumnesque es saluden pel carrerperò quan no els veuen dissimulen?I podrem saber ser amicsi inclús riure'ns del que éremo hi haurà per sempre un cert recelo una petita esquerda?Ens coneixerem les filleso ni sabré amb qui vius?I veuré sovint el Henryo si han florit les buguenvíl·lies?Això nostre acaba aquío farem gelats de menta?Això nostre acaba aquío mutarà i serà per sempre?