L'àvia té núvols al cap

Foto: Catorze

Elena Val

Elena Val

Elena Val

Elena Val

Elena Val

Elena Val

Elena Val

Elena Val

«Aquest llibre tracta un tema que ens acostuma a fer més por que la mort: la demència. La mort de la ment, del "jo"», escriu Elena Val a Núvols al cap , el llibre il·lustrat per ella mateixa i publicat per AKIARA books. Hi trobem la història d'una àvia i una criatura: "He fet servir la simetria de la vida, entre els seus primers i últims trams, per construir un tàndem entre dos personatges fràgils i dependents". Escrit des del respecte absolut, ajuda petits i grans a saber què passa quan la memòria s'entela i es desdibuixa. En motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer, us convidem a veure'n les primeres pàgines.He sentit a dir que l'àvia té el cap ple d'ocells de tota mena.Jo no trobo gens estrany que els ocells se li apropin,pensant-se que és un nuvolet.M'han explicat que no és pel seu pentinat flonjo i blanc,sinó que, de tant en tant, sembla que el cap se li'n vagi volant,com quan jo m'enfilo badant per les branques i branquillonsde la imaginació.De segur que, si l'àvia viatja amb els seus ocells,triarà una furgoneta farcida de núvols.Que de vegades regalimaran pels pendents.Tot i que sempre hi haurà qui diguique no són núvols, que només és fum.A mi no m'agrada el fum que deixa anarl'inquilí. És un fum molest que no permetveure ni entendre res.Obrim les finestresperquè entri l'aire fresc.I berenem plegats, mentremirem els documentals d'animalsque més ens agraden.© 2020 Elena Val Muñoz, pel text i les il·lustracions.© 2020 AKIARA books, SLU, per aquesta edició.