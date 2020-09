Parla la serp, parla Pitó

Peter Paul Rubens, «Apolo i Pitó», 1636-1637

Poc després de néixer, Apolo va buscar un lloc per fundar un oracle –el lloc que els déus oferien als humans perquè els fessin consultes, que després els hi responien a la seva manera– i va anar a parar al peu del mont Parnàs, prop de Delfos. Allà ja hi havia un altre oracle, el de Gea, que estava custodiat per Pitó, una serp molt antiga i poderosa que, nascuda del fang d'un diluvi universal, n'era la guardiana. En arribar-hi, Apolo, el déu arquer, va matar la serp, i amb el vessament de la sang, va fundar el seu oracle. Al poemari Pitó (publicat per Edicions Poncianes i amb la coberta que imita el tacte de les escames), Guim Valls capgira el mite i fa parlar la serp. Us n'oferim un poema i us convidem a escoltar com el poeta, al festival POESIA i + 2020 de la Fundació Palau i Fabre, ens presenta i ens recita aquest llibre.Tothom corre d'esquena al remolíque se l'endú. És aquest fregamentd'amors contraris el que faque els cossos dansin plens de guerrai s'instrueixin en l'esport salvatgeper espolsar-se les runes de la son.I cadascun defensa el seu meliccom a legítim centre, i diu:«aquest i no cap altre és el mirallque es menjarà tota la llum,guardeu-vos en capollso moriu-vos dins un somni,m'és igual.»Llavors el destí pren la forma de petjada,dues aus ansioses s'estavellenl'una contra l'altra molt amunti cauen trossos dels seus becs trencatsa l'herba,just on comença a esborrar-se el camíque travessa la por,sense dreceres.Cossos guerrers,no veieu que els melics sagnen en fila?© Guim Valls© d'aquesta edició: Associació Joan Ponç