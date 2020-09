Joan Salvat-Papasseit

Mester d'amor

Si en saps el pler no estalviïs el besque el goig d'amar no comporta mesura.Deixa't besar, i tu besa desprésque és sempre als llavis que l'amor perdura.No besis, no, com l'esclau i el creient,mes com vianant a la font regalada.Deixa't besar —sacrifici fervent—com més roent més fidel la besada.¿Què hauries fet si mories abanssense altre fruit que l'oreig en ta galta?Deixa't besar, i en el pit, a les mans,amant o amada —la copa ben alta.Quan besis, beu, curi el veire el temor:besa en el coll, la més bella contrada.Deixa't besari si et quedava enyorbesa de nou, que la vida és comptada.