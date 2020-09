Les feuilles mortes

Autumn leaves

Les fulles mortes

Les feuilles mortes (Les fulles mortes) és una cançó de 1945 amb música de Joseph Kosma i lletra de Jacques Prévert que va popularitzar Yves Montand, però que ha sigut interpretada per un amplíssim ventall d'artistes. La seva versió en anglès va ser adaptada per Johnny Mercer i va acabar sent un standard de jazz amb el títol d'Autumn leaves (Fulles de tardor). L'escoltem interpretada en francès per Yves Montand a l'Olympia de París, en anglès per Frank Sinatra amb arranjament de Gordon Jenkins, en català per Marina Rossell i la versió instrumental que en van fer Cannonball Adderley i Miles Davis el 1958.Oh, je voudais tant que tu te souviennesdes jours heureux où nous étions amis.En ce temps-là la vie était plus belleet le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui.Les feuilles mortes se ramassent à la pelle.Tu vois, je n'ai pas oublié.Les feuilles mortes se ramassent à la pelle.Les souvenirs et les regrets aussi.Et le vent du Nord les emportedans la nuit froide de l'oubli.Tu vois, je n'ai pas oubliéla chanson que tu me chantais.C'est une chanson qui nous ressemble:Toi, tu m'aimais, et je t'aimais.Nous vivions tous les deux ensemble,Toi, qui m'aimais, moi qui t'aimais.Mais la vie sépare ceux qui s'aimenttout doucement, sans faire de bruit.Et la mer efface sur le sableles pas des amants désunis.La, la, la, laLa, la, la, laLa, la, la, laLa, la, la, laMais la vie sépare ceux qui s'aimenttout doucement, sans faire de bruit.Et la mer efface sur le sableles pas des amants désunis.The falling leaves drift by my windowThe autumn leaves of red and goldI see your lips the summer kissesThe sunburned hands I used to holdSince you went away the days grow longAnd soon I'll hear old winter's songBut I miss you most of all my darlingWhen autumn leaves start to fallM'agradaria tant que recordessisja fa uns quants anys, quan tu i jo érem amics.En aquell temps la vida era més bellai el sol brillava més que no avui.Les fulles mortes se'ns arrapen a la pell,ja ho veus, no he oblidat res.Les fulles mortes s'amunteguen pels carrers,com les penes i els records.I el vent del nord les escombraa la nit freda de l'oblit.Ja ho veus, no he pogut oblidarla cançó que em vas ensenyar.Una cançó que és com tu i jo:tu, amor meu, jo, amor teu.Vam viure-ho tot sempre ben junts:m'has estimat, jo t'he estimat.Però la vida allunya els que s'estimen,ben dolçament, sens fer soroll,i el mar esborra de la platjael pas dels amants desunits.