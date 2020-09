Mascareta, juguem?

Iconeo (Steffen Kraft)

Fins fa no gaire temps era cosa de metges i de les pel·lícules. Ara, però, la mascareta ens acompanya cada dia, posada, guardada si l'ocasió ho permet o, malauradament, llençada de qualsevol manera. Steffen Kraft, que signa els seus dissenys com Iconeo , n'ha sabut trobar les possibilitats artístiques per fer somriure i també conscienciar sobre el perill que suposen pel medi ambient. Veiem 14 dels seus dibuixos.