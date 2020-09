Les variacions Glenn Gould

Foto: Facebook Glenn Gould

Glenn Gould va néixer a Toronto, al Canadà, el 25 de setembre de 1932 i va morir-hi el 4 d'octubre de 1982. A més de compositor, director i escriptor, és reconegut com un dels pianistes més importants del segle XX, especialment per les seves interpretacions de l'obra per a teclat de Johann Sebastian Bach. Va deixar de fer concerts quan només tenia 31 anys per dedicar-se principalment a les gravacions d'estudi, on se sentia més còmode que als escenaris perquè podia controlar el resultat final de la seva interpretació.Una de les obres que més va treballar i tocar Glenn Gould va ser l'Ària amb diverses variacions per a clave de dos teclats, les anomenades Variacions Goldberg, que Johann Sebastian Bach va publicar el 1741. Veiem com les va sentir i interpretar en dos moments de la seva trajectòria: el 1964, quan tenia 32 anys, i el 1981, un any abans de la seva mort, on se sent el seu cantusseig característic.