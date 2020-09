Mentre passem hores i dies i mesos davant les pantalles, el cervell entra en un automatisme. En aquest dibuix parlo de com les màquines ens sotmeten. Si aquest és el futur que ens espera, quin lloc quedarà pel pensament, per la imaginació i per la creació? Sí, vivim connectats: però de què, de qui ens estem desconnectant?