L'abandonament vist per un gos

"Cada any s'abandonen més de 200.000 animals a Espanya, el 40% d'ells, just abans de les vacances d'estiu. Un dels principals motius és el fastigueig davant les responsabilitats que suposa conviure-hi. De tots els animals abandonats només tres de cada deu troben una segona llar. Els altres moren per inanició o atropellats, o passen la resta de la seva vida a gosseres i refugis. El 2020, aquestes xifres han augmentat un 25%." Ho diuen l'equip de Su vida en tus manos, que han fet un curtmetratge per mostrar i denunciar, a través de la mirada d'un gos, una realitat duríssima.Aquest vídeo ha estat dirigit per Núria Gago.