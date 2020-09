Mafalda es queda òrfena

2.





"Mafalda sorgeix d'un conflicte, d'una contradicció. De petit t'ensenyen coses que no s'han de fer perquè estan mal fetes i fan mal. Però resulta que quan obres els diaris trobes que els adults fan totes aquestes coses prohibides. Aquí neix el conflicte. Per què els grans no fan el que ensenyen?".El dibuixant argentí Joaquín Salvador Lavado, conegut artísticament com a Quino, va néixer el 17 de juliol del 1932 a Mendoza i ha mort a Buenos Aires aquest 30 de setembre del 2020. La seva criatura més popular és sens dubte la Mafalda, que es va publicar en forma de tira còmica del 1964 al 1973. En rescatem catorze tires, extretes dels comptes oficials de Facebook i Instagram del personatge.