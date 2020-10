La fúria de les postes de sol

Foto: Delyth Angharad

The fury of sunsets

La poeta nord-americana Anne Sexton va néixer a Newton (Estats Units) el 9 de novembre del 1928 i va morir a Weston (Massachusetts) el 4 d'octubre del 1974. En llegim un poema publicat al llibre Com ella (Edicions Proa) i traduït en català per Montserrat Abelló.Hi ha unacosa freda dins l’aire,una aura de geli de flegma.Tot el dia he construïtun tros de vida i arael sol s’enfonsa perdesfer-la.L’horitzó sagnai es xuma el polze.El petit polze roiges perd de vista.I jo em pregunto què ésaquesta vida amb mi mateixa,aquest somni que visc.Em podria menjar el celcom una poma,però m’estimo méspreguntar a la primera estrella:per què sóc aquí?per què visc en aquesta casa?qui n’és responsable?eh?Somethingcold is in the air,an aura of iceand phlegm.All day I've builta lifetime and nowthe sun sinks toundo it.The horizon bleedsand sucks its thumb.The little red thumbgoes out of sight.And I wonder aboutthis lifetime with myself,this dream I'm living.I could eat the skylike an applebut I'd ratherask the first star:why am I here?why do I live in this house?who's responsible?eh?Poemes escollits (1960-1965)© Anne Sexton© traducció de Montserrat Abelló© d'aquesta edició: Proa, 2011