Paganini escoltat per Casasses

Foto: Catorze

Paganini (1784 – 1840), anònim. V & A Museum.

"Perquè només depèn/ del suposat artista/ que un trist teatre fred/ es transformi en màquina/ del tren de l'esperit/ aventurat del públic/ i el dugui commogut/ més enllà de la pensa/ i més ençà a pensar,/ dant forma d'espectacle/ al mostrament de l'art,/ i el primer dels artistes que s'ho muntâ així/ conscientment i plena/ o almenys un dels primers/ va sê i fou paganini". assagets (Edicions Poncianes) Enric Casasses entra a fons i en vers a la vida de tres personatges: l'arquitecte Antoni Gaudí, el compositor de sardanes Josep Blanch i Reynalt, i Niccolò Paganini, l'anomenat violinista del dimoni. "Justament/ aquest autor que tantes/ músiques ideà/ (vuitanta o noranta obres),/ no en va compondre cap/ cap de relligiosa,/ bé, sí, una, però/ és que sembla una broma,/ és una introducció,/ així ho deia el programa/ de quan la van estrenar/ (berlín 1830),/ posava «introducció/ religiosa» i deia/ que introduïa què?/ doncs una peça seva,/ el cèlebre rondó/ dit de la campaneta." Us convidem a parar els ulls i les orelles als dos primers moviments d'aquesta senyora obra, "que ell diu relligiosa/ però no es refereix/ a cap joc de creences", que prendria el nom de Le couvent du Mont Saint-Bernard.[...]de bon començamentde la relligiosaintroducció, primerse sent la campanellatocant hores, tres quartsme sembla que de dotze,cling cling… i de seguitcomença el cor dels homes,comença molt molt fluixperò això sí amb fermesa—acompanyat nomésprimer de contrabaixos—un cant esbalaïtque en diu la partitura«andante somnolent»i on només pronuncien,no diuen, només fanuna vocal obscurad’entre la a i la oque surt de sota terra,de dins, surt, de la nit,amb una melodiaque es mou però que es mousomniosa, ensonyada,i no pas tova, no,que és del bregar dels monjosdavant del més enllàd’aquí de la muntanya,primer fluixet fluixetfan la frase concisa,després un pèl més fortla fan un pèl més llarga—amb els violoncelssumant-s’hi i les violes—i ja està, s’ha acabat,ja ha estat dita, la cosa.El segon moviment,que s’intitula «pèndola»,du de subtítol «lent»i el cor no hi participa,o sí, però callant,i és el violinistaque hi fa el primer papertocant amb una micad’orquestra i entretocsde campaneta i sonael violí molt dolç,senzill, gairebé ingenu,gairebé lleugeret,és flaire fresca d’herbaque passa i ve i se’n vai torna, bondadosa.El pas del temps, la nitel dansa amb molt de compte,la pèndola va i ve,els contrapesos pesen,l’orquestra molt suaubatega amb cordes baixesi amb flauta i clarinet.Els pics de la campanahi són transcendentals,només amb tres ja encetaella amb el violíun intent de diàleg,que s’anirà acomplintals moviments que vénen.[Al llibre podreu continuar llegint la descripció que fa del tercer i quart moviment que introdueixen el famós "Rondó de la campaneta"]Aquest dimecres 7 d'octubre a les 19:00 al Cafè del Teatre de Lleida, Enric Casasses farà un recital del seu llibre El nus la flor acompanyat dels poetes Amat Baró i Víctor Verdú.© del text: Enric Casasses© d'aquesta edició: Associació Joan Ponç