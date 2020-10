L'escola en temps de pandèmia

Andrea Zayas

Els de segon B, cinquè A i primer A entren a menys cinc per la porta del darrere; els de tercer C, quart B i sisè, a l'hora en punt per la porta lateral; la resta, a i cinc per la porta principal. Esglaonats, que no es creuin amb cap més grup, han de posar-se gel abans d'accedir, rentar-se les mans, prendre's la temperatura. Saber si avui els de quart B tenen pati a la pista, a la zona de gespa, al porxo o a una de les tretze zones marcades perquè els he de recollir quan soni la segona alarma, buscar un espai exterior per poder practicar dansa i no trobar-me pel camí cap altre grup classe tot i que la Sara té germans i cosins a tots els cursos i es reunirà amb ells a la sortida. La mascareta per damunt del nas encara que no sàpiga mai quina cara fas, però jo tampoc me la puc treure i si no m'enteneu, no patiu, que aquest any aprendrem plegats el llenguatge de signes, que alguna cosa bona li hem de treure a tot això.No ens enganyarem: ha estat una tornada molt dura i molt intensa. La primera setmana em vaig plantejar seriosament fer-me jardinera, pagesa o pastora. Amb tres setmanes de curs potser m'equivoco però crec que les criatures, malgrat tot, estan contentes de tornar. He imprès la meva bíblia amb els horaris, entrades i zones de pati de cada grup i aquesta setmana diria que encara no m'he equivocat. A més a més, comença a fer fred i, ves per on, la mascareta em cobreix la cara i la tinc més calentona. No sabem quant de temps durarà tot això ni si serem els propers a confinar-nos. Només sabem que ara som aquí, nosaltres i els protocols.