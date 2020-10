Caterina Albert

El qui s'avesa a mentir, de mentir no es pot desdir.* s'avesa: del verb avesar-se, acostumar-se / desdir: no mantenir un costum, la promesa o la paraula donada.Qui està sol, campa com vol.* campa: de campar, viure, obrar amb llibertat.Qui molt projecta i res no fa, si res no era, res no serà.* Planejar només sense dur a la pràctica no condueix enlloc.Sigui a cavall, o sigui a peu, sapigueu sempre on aneu.Qui es lleva tard i es colga de jorn, no du gaires pans al forn.* colga al jorn: retirar-se de la feina abans d'acabar el jornal, anar-se'n al llit aviat (per similitud amb pondre's el sol). Treballant poques hores no se'n guanyen.Si et fan pujar a la figuera, almenys fes-hi una bona arreplega.* Si has de fer un esforç, procura treure'n profit.Amb els sonsos i els badocs no hi vulguis veres ni jocs.* sonsos: mancats de vivesa, vitalitat; sense atractiu ni gentilesa / badocs: aturats, encantats / veres: veritat; ací en el sentit de relació, confiança.El voler, millor que l'eina, ajuda a fer bona feina.* La voluntat supera els mitjans.No sempre el qui més se t'arrima és sempre el qui més t'estima.Qui pot, mastega; qui no pot, renega.Qui convenç, venç; qui venç, convenç.* Amb raonament o oferint bon servei, hom es fa solvent.Entre un i dos no us hi fiqueu vós.* No és prudent d'intervenir en una baralla, en una disputa.Si en el que és teu vols viure segur, no hi deixis manar els altres: mana tu.Si ja tens un dia més, en el passat no has fet res?Fragments extrets de Quincalla , publicat per Edicions 62.