Pensar per construir nous futurs

Margaret Atwood i Anna Guitart Foto: Biennal de Pensament / CCMA

Dissenys de Palomo Spain Foto: Amélie-Delamotte

Foto: Biennal de Pensament

Jordi Colomer. Anarchitekton (Bucarest). Fotografia. 2004

Foto: Biennal de Pensament

Marina Garcés Foto: Jordi Jon Pardo

Foto: Carmen Alonso Suárez

Johannes Ebert i Judit Carrera Foto: Biennal de Pensament

Elizabeth Duval Foto: Adrià Costa

Foto: Biennal de Pensament

Foto: Biennal de Pensament

L'escriptora Cristina Morales. Foto: Europa Press

Foto: Biennal de Pensament

Foto: Biennal de Pensament

El 2020 encara no ha acabat però ja tenim la sensació d'estar vivint un canvi d'època. La pandèmia ha reclamat l'atenció dels governs i ciutadans durant els darrers mesos, però en paral·lel s'han seguit movent els fils de la revolució digital, la globalització econòmica i el progrés científic, el canvi climàtic i la desigualtat social. La Biennal del Pensament Ciutat Oberta , que impulsa l'Ajuntament de Barcelona del 13 al 18 d'octubre, vol generar espais de reflexió i debat per ajudar a afrontar aquests reptes col·lectivament.L'edició d'enguany es vertebra en quatre itineraris, futurs, democràcia, tecnologia i ciutat ( podeu consultar-los en aquest enllaç ), i ofereix activitats presencials però també en línia. Us en presentem catorze.Dimarts 13 d'octubre a les 20 h, a la plaça Joan Coromines i també en línia.Amb la participació d'Enric Casasses, Ilia Mayer, Margaret Atwood, Anna Guitart i Maria Cabrera.La nostra relació amb el futur ha canviat: ja no hi ha grans promeses que orientin el present cap a un horitzó millor. La pandèmia és una ocasió per mirar endavant de manera diferent i posar paraules a un futur col·lectiu que s'allunyi de distopies i faci d'aquest present inesperat una font de noves oportunitats. Casasses i Mayer presentaran un manifest poètic per al futur, Margaret Atwood conversarà amb Anna Guitart i Maria Cabrera recitarà poemes de l'autora canadenca traduïts per Montserrat Abelló.Dimarts 13 d'octubre de 10 h a 13 h i de 15 h a 18:30 h, al Museu del Disseny de Barcelona i també en línia.Proposta dins el marc de Biennal+, amb Marta Segarra, Mara Martínez, Bel Olid, Pol Galofre, Alejandro Gómez - Palomo Spain, Sílvia Ventosa i Sílvia Rosés. Aquesta és una proposta organitzada per GREDITS (Grup d’Investigació en Disseny i Transformació Social), BAU, Centre Universitari de Disseny i el Museu del Disseny de Barcelona.Podem escapar de la concepció binària de gènere? Per què dones i homes han de vestir de manera diferent? És possible, en conseqüència, el disseny d’una moda agènere? Amb un abordatge des d’àmbits com l’antropologia o la sociologia, el disseny de moda o l’activisme feminista i queer, s'aprofundirà en els nous paradigmes que posen en crisi els estereotips de gènere i el binarisme i s'exploraran les repercussions de la perspectiva de gènere en el món de la moda.Dimecres 14 d'octubre a les 17:30 h a La Model i també en línia.Taula rodona amb Hashim Sarkis, Roi Salgueiro, Oriol Nel·lo i Ethel Baraona, moderada per Anatxu Zabalbeascoa.L'urbanisme afronta una sèrie de reptes de cara a com pensem l'ecosistema urbà que volem habitar nosaltres, però també el que deixarem a les generacions futures. La planificació ha de ser, en conseqüència, evolutiva i adaptable en termes tecnològics, demogràfics i de mobilitat pel que l'urbanisme haurà de ser capaç de corregir desequilibris per potenciar en un futur ecosistemes urbans adaptatius i accessibles, amb xarxes de mobilitat sostenibles que desdibuixin progressivament gradacions del tipus perifèria/centre.Dimecres 14 d'octubre a les 18 h, a EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona i també en línia.Debat dins el marc de Biennal+ amb Andrea Soto Calderón, Jordi Colomer i Pau de Solà Morales, organitzat per EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona.La pandèmia ha accelerat la redefinició de l'espai públic. Aïllament social, distància social, confinament, desigualtat, exclusió social... L’espai públic com a bé comú, espai de reconeixement i confluència amb l’altre o de creació col·lectiva, va cedint lloc a l’especulació, privatització i privació de la interacció social. Assistim en temps real a la descomposició de l'espai públic?Dijous 15 d'octubre al Jardí interior d'illa d'Agustí Centelles i també en línia.Taula rodona amb Almudena Hernando, Santiago Alba Rico i Àngel Puyol, moderada per Daniel Gamper.La tradició republicana francesa i el llegat judeocristià situen en el nucli de les nostres intuïcions morals les exigències que ens devem els uns als altres. Les institucions liberals van saber com articular les exigències de llibertat i d'igualtat, però la fraternitat va quedar relegada. Així ho va descriure Antoni Domènech fa més de quinze anys en un assaig de títol revelador, L'eclipsi de la fraternitat. Com s'articulen políticament les exigències de la fraternitat en temps de rampant individualisme? Hi ha esperança quan no s'albira la solidaritat a l'horitzó?Divendres 16 d'octubre a les 17:30 h, a Can Felipa i també en línia.Diàleg entre Marina Garcés i Carlos Taibo.Carlos Taibo, professor de ciència política i autor de diversos llibres sobre el col·lapse, i Marina Garcés, professora de filosofia, escriptora i exploradora del que ella mateixa defineix com a època pòstuma, exploraran les causes i la mateixa idea de col·lapse i suggeriran maneres d’afrontar col·lectivament i des de la vivència íntima el present i un futur que sembla en descomposició.Divendres 16 d'octubre a les 18 h, a la Casa Amèrica Catalunya i també en línia.Debat dins el marc de Biennal+, amb Brigitte Baptiste, biòloga especialitzada en ecologisme, i Joan Subirats, regidor de Cultura i primer tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, organitzat per Casa Amèrica Barcelona.El canvi climàtic està modificant l’espècie humana de manera integral, antropològica. Els éssers humans som corresponsables dels canvis que s’estan produint de manera accelerada a la biosfera, però al mateix temps aquests canvis repercuteixen en l’evolució biològica de la nostra espècie, en les nostres estructures socials i el modus vivendi, en les expressions culturals i creences.Divendres 16 d'octubre a les 18 h, a través de la plataforma Zoom Debat dins del marc de Biennal+, amb Judit Carrera, Johannes Ebert i Gabriele Kreuter-Lenz, organitzat pel Goethe Institut.Quina importància té la cultura en temps de crisi? Com ha reaccionat la Unió Europea davant aquesta situació? Com canviarà la crisi les nostres societats? Podem fer servir les experiències per accelerar la transició ecològica? Quin és el paper dels mitjans de comunicació en el context europeu actual?Aquest debat forma part de la programació que el Goethe-Institut de Barcelona organitza amb motiu de la presidència alemanya de la Unió Europea.Dissabte 17 d'octubre a les 17:30 h, al Pati de les dones del CCCB.Taula rodona amb Ernesto Castro, Anna Pacheco, Elizabeth Duval i Clàudia Rius.Els zoomers són els joves nascuts a finals dels noranta i els primers dos mil, són els nadius digitals, la generació Z. En la darrera dècada, l’expansió de tecnologies basades en internet ha fet emergir nous llenguatges que, des de la interconnectivitat i l’abast de les xarxes socials, han capgirat el paradigma cultural. Quins fenòmens culturals interessen a aquestes noves generacions i com els ha afectat la pandèmia i el confinament?Dissabte 17 d'octubre a les 18 h, als Jardins del Doctor Pla i Armengol (cal inscripció prèvia ).Taula rodona amb Javier Gomá, Alicia García Ruiz, Joan Vergés Gifra, moderada per Àngel Puyol.Per a què serveixen els drets i les llibertats? Quins són els límits de la voluntat popular? Com encaixen la democràcia i el liberalisme? La democràcia liberal evoluciona amb el temps i cada època li descobreix nous problemes, altres límits, possibilitats inèdites, curtcircuits. Quins són els problemes específics de les nostres democràcies? I les solucions?Dissabte 17 d'octubre a les 20 h, al Recinte de Fabra i Coats (Centre d’Art Contemporani de Barcelona i Fàbrica de Creació) i també en línia.Diàleg entre Kirsten Stolle i Valerie Miles, conduït per Carlos Delclós.El discurs polític torna a deshumanitzar col·lectius amb símils animals; la mateixa personalització de productes comercials per disfressar la seva toxicitat s’usa per reescriure la història i segrestar els seus símbols. Les plataformes digitals garanteixen la viralitat dels continguts més escandalosos, cosa que facilita la integració de models de conducta intolerables en la vida pública.Dissabte 17 d'octubre a les 20 h, al Pati de les dones del CCCB.Debat amb Cristina Morales, Marta Sanz, Denise Duncan i Yolanda Sey, moderat per Brigitte Vasallo.Les ciutats són l’escenari de formes de violència i d’opressió, que s’exerceixen en unes coordenades concretes i sobre uns cossos determinats, a vegades de manera més subtil i simbòlica, d’altres, més descarnada i brutal. Però les ciutats també són llocs de possibilitat d’emancipació, on els individus poden traçar nous camins i teixir noves aliances, on res està escrit i els destins individuals i col·lectius poden fer un gir nou cada dia. Habitar l’espai públic es converteix aleshores en un acte dissident, en la reivindicació i l’afirmació de la pròpia supervivència.Diumenge 18 d'octubre a les 17:30 h, al Pati de les dones del CCCB.Taula rodona amb Joan Canimas, Aida C. Rodríguez i Bàrbara Mestanza, moderada per Raül Garrigasait.La pandèmia ha trinxat les idees que havíem heretat sobre la llibertat i la mort, sobre la supervivència, la vida plena, el control social i la comunitat. D'alguna manera, el virus ha connectat la llibertat amb la mort i, per mantenir-nos en vida, hem acceptat la reducció més dràstica de llibertat de les nostres vides. Què és abans, llibertat o vida? Poden existir una sense l'altra?Diumenge 18 d'octubre a les 20 h, al Pati de les dones del CCCB i també en línia.Recital poètic amb Koleka Putuma, Farah Chamma, Elías Knörr, Francesco Deiana, Ellen Deckwitz, Guim Valls, Laia Carbonell, David Leo García i Ashle Ozuljevic.El tancament dels actes de la Biennal coincideix amb el de Barcelona Poesia 2020. Aquesta coincidència es tradueix en un recital que s’obre a la reflexió i que, poèticament, pensa el futur a través de la veu de joves autors de tot el món.