El curs 2020-2021 s'inicia en una situació sense precedents. La situació generada per la pandèmia ha generat una comprensible alarma social i preocupació entre les famílies, els docents i responsables educatius del territori i, per descomptat, entre els ajuntaments. Per unir esforços i mirar de trobar solucions i respostes als interrogants i incerteses que sorgeixen, la Diputació de Barcelona ha presentat Tornem a l'escola , un dispositiu que ofereix atenció tècnica per a consultes dels ajuntaments vinculades amb l'inici d'aquest curs.L'eina Tornem a l'escola consta d'un número d'atenció telefònica, el 661 073 930, i un formulari de consulta web que inclou quatre grans àmbits de suport: Manteniment, seguretat, neteja i desinfecció de centres educatius; Ús d'espais municipals i comunitaris en horari lectiu; Organització d’activitats extraescolars i Absentisme i acompanyament a les famílies.A cadascun d'aquests apartats s'aborden les recomanacions i directrius que fan referència a cada àmbit, amb documents de suport i continguts que s'aniran ampliant tenint en compte l'evolució de la pandèmia i les noves disposicions i recomanacions que vagin implementant les autoritats sanitàries i sectorials, i que es publiquin al BOE i al DOGC, així com les guies i recomanacions dels diferents ministeris, departaments i del PROCICAT.El compromís de la Diputació de Barcelona és el de garantir una educació de qualitat, equitativa i presencial, i per això Tornem a l'escola serà gestionat per les àrees de Salut, Serveis Socials i Educació de la Corporació.