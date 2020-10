20 anys de poesia a Sant Cugat

Del 6 d'octubre a l'1 de novembre el Festival Nacional de Poesia a Sant Cugat celebra els seus 20 anys de vida, i ho fa amb una vintena d'actes virtuals i presencials (els podeu consultar i en podeu reservar plaça aquí ) que tot seguit us presentem:En el cinquantè aniversari de la mort de Josep Carner, el certamen vallesà homenatja el Príncep dels Poetes amb un gran espectacle inaugural, Josep Carner, l'home sol en la serenitat, que serà dirigit per Jordi Bosch i interpretat per Emma Vilarasau, Jordi Boixaderas i Carme Fortuny. Aquest any també es retrà homenatge a Sylvia Plath amb un cicle dedicat a la seva poesia, i a Jordi Pere Cerdà, amb un homenatge dirigit per Àlex Susanna, que es farà el 24 d'octubre. D'espectacles en directe se'n faran deu, i entre ells, el 30 d'octubre Enric Casasses recitarà poemes seus i de Víctor Català; el 26 d'octubre Antònia Vicens presentarà el seu darrer llibre, Pare què fem amb la mare morta; el 20 d'octubre Narcís Comadira llegirà poemes seus i el 17 d'octubre es farà un espectacle-lectura al voltant de Felanitx, l'obra amb què Andreu Gomila ha guanyat el premi a la memòria de Gabriel Ferrater.El 23 d'octubre, sota el títol de Branques i ales i coordinat per la valenciana Àngels Gregori, el festival donarà veu a cinc escriptors nascuts als anys 90: Joan Deusa, Anna Gas, Xavier Mas Craviotto, Carla Fajardo i Chantal Poch. A més a més, hi haurà una sèrie de càpsules poètiques enregistrades per Jordi Lara on veurem escriptors com Juana Dolores Romero, Jaume C. Pons Alorda, Lucia Pietrelli, Josep Pedrals, Àngels Gregori, Andreu Gomila, Margarita Ballester, Esperança Castell i la gran plèiade d'autors santcugatents encapçalats per Marta Pessarrodona i seguida per Lluís Calvo, Maria Antònia Massanet, Rodolfo Häsler, Alejandro Palomas, Eduardo Moga, Dolors Coll i Josep M. Jaumà. A l'espai virtual del festival també podrem veure el documental sobre Lluís Solà, La vida silenciosa, i un documental poètic sobre Josep Vallverdú.El tradicional espectacle de tancament del Festival Nacional de Poesia a Sant Cugat se celebrarà l'1 de novembre al Celler Modernista, amb direcció de Maria Antònia Massanet. Un vers de la poeta Maria-Mercè Marçal, "Tot era una selva de paraules", encapçalarà un acte de poesia i reflexió sobre l’emergència climàtica. Hi participaran els poetes Lluís Calvo (Sant Cugat), Ben Clark (Màlaga), Laia Llobera (Barcelona), Arnau Orobitg (Andorra), Chus Pato (Ourense), Josep Porcar (Castelló) i María Sánchez (Còrdova).