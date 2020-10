Per unes competències de 10

Foto: Skitterphoto

A l'escola s'hi aprèn, però l'assoliment de les competències bàsiques en matèries com la lectura, la ciència i les matemàtiques trascendeix l'àmbit escolar i el seu aprenentatge connecta amb les activitats quotidianes familiars. Per això, l'Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona ha elaborat nous materials divulgatius perquè, des de casa, els adults puguin contribuir-hi.A partir de la premissa "I si...", la Diputació de Barcelona anima a calcular, llegir i investigar en deu punts dedicats a cadascuna de les matèries. Cada decàleg és una invitació a treure's de sobre els prejudicis i descobrir, per exemple, que les matemàtiques són divertides, que el coneixement no és absolut i que és possible llegir en qualsevol lloc i moment. Podeu consultar els materials en aquest enllaç A més dels decàlegs, al web d'Educació de la Diputació també s'hi poden trobar propostes que promouen la relació de l'escola amb l'entorn. La manca d'accés a aquestes activitats és un dels factors clau de desigualtat educativa, que les polítiques locals d'acompanyament poden reequilibrar. Per això, es posa a l'abast dels educadors metodologies innovadores per facilitar aprenentatges basats en competències, incentivar la curiositat i la motivació dels alumnes participants, amb l’objectiu de prevenir l'abandonament escolar prematur.Podeu consultar amb detall totes els projectes i propostes en aquest enllaç