14 paraules per dir el futur

Foto: Pixabay

El llenguatge serveix per descriure el món, el reconeix i el trasllada al nostre imaginari individual però també col·lectiu. Les paraules tradueixen la realitat, i, si una realitat no pot ser anomenada, deixa d'existir d'alguna manera. Però, com podem dir, parlar, anomenar allò que encara no existeix? Quines paraules fem servir per referir-nos al futur? Un vocabulari per al futur és un assaig col·lectiu construït a partir de catorze peces audiovisuals originals creades per pensadors, escriptors i creadors visuals locals i internacionals per a l'actual edició de la Biennal de Pensament i que, del 13 al 18 d'octubre es projecten al Hall del CCCB en sessió contínua d'11 h a 20 h. Cada peça, on col·laboren i dialoguen diversos autors, s'articula al voltant d'una paraula i és una invitació a repensar i imaginar junts un futur alternatiu i més amable. Les veiem.Memòria, Yan Lianke, Xisi Sofia Ye Chen i Cadhla Kennedy Ko.Espècie, Stefano Mancuso, Xiana do Teixeiro i Emilio Fonseca.Llibertat, Raül Garrigasait, Laura Ginès i Pepon Meneses.Anticipació, José Luís Peixoto i Andrés Duque.Refugi, Marta Marín-Dòmine i Carla Simón.Normal, Koleka Putuma i Irene Moray.Frontera, Ingrid Rojas Contreras i Diana Toucedo.Assaig, Nona Fernández i Isaki Lacuesta.Tocar, Karen Barad i Blanca Rego.Poesia, Mircea Cărtărescu, Dostopos i Artur Tort.Herència, Juan Mayorga i Carolina Astudillo.Futur, Drac Magic.Natura, Bruno Latour i Gerard Ortín Castellví.Afirmació, Rosi Braidotti i Laida Lertxundi.