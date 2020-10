Encomanem-nos als versos!

Foto: Barcelona Poesia

Catorze recomana la 23a edició de Barcelona Poesia que, després d'haver-se hagut d'ajornar com a conseqüència del confinament, se celebra del 13 al 18 d'octubre de 2020 a diverses localitzacions de Barcelona amb moltes de les seves activitats en emissió en línia. Totes les propostes són gratuïtes però els aforaments són limitats i cal fer-ne reserva prèvia.Barcelona Poesia ha pogut conservar la majoria d'actes previstos en aquesta versió ajornada i n'ha incorporat de nous que responen a la situació actual, com Comiats, un acte on poetes com Carles Rebassa, Odile Arqué i Mohamad Bitari, entre d'altres, se serviran de la poesia per mirar de dir un adeu col·lectiu, o El nostre vent bufa, una proposta escènica que reivindica, a través de la paraula, la importància de totes (totes!) les vides. A més de les propostes pròpies de Barcelona Poesia, el festival s'uneix amb la Biennal de Pensament que se celebra durant les mateixes dates en una clausura conjunta, Una sospita de llum, un recital que s’obre a la reflexió i que, poèticament, pensa el futur a través de la veu de joves autors de tot el món. Podeu consultar-ne la programació completa en aquest enllaç A més dels actes presencials i en emissió en línia, a l'edició d'enguany de Barcelona Poesia una vintena de poetes són els encarregats de fer conèixer altres veus i propostes contemporànies en petites vídeocàpsules com aquesta on Antònia Vicens obre una finesta a la poesia d'Ángeles Mora:el festival Barcelona Poesia a diversos llocs de Barcelona i també en línia.del 13 al 18 d'octubre de 2020.