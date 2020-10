Cent anys de l'Orquestra Pau Casals

El 13 d’octubre de 1920 l’Orquestra Pau Casals (OPC) va fer el seu primer concert al Palau de la Música. Fundada i dirigida per Casals, va durar fins l’esclat de la Guerra Civil. Com el mestre reconeixia, l'OPC va suposar un dels reptes més fructífers de la seva vida artística i professional. Gràcies als concerts celebrats al Palau, es van poder escoltar per primera vegada a Barcelona grans obres de la història de la música. Entre els músics que van col·laborar amb l’orquestra destaquen Gaspar Cassadó, Wanda Landowska, Alfred Cortot o Conxita Badia. I entre els directors que van ser convidats a dirigir-la, Richard Strauss, Igor Stravinsky, Manuel de Falla, Joaquín Turina o Arnold Schönberg.Cent anys després i al mateix lloc, el Palau de la Música, aquest 13 d'octubre a les 19:00 es rememorarà aquell concert amb el violoncel·lista Pau Codina i l'Orquestra Camera Musicae, sota la batuta de Salvador Mas. Aquest acte, organitzat per la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana en col·laboració amb la Fundació Pau Casals, s’emetrà per streaming a través de la plataforma de pagament www.ocmdigitalhall.com a partir del dissabte 17 d’octubre a les 12.00, i, més endavant, a www.palaudigital.cat . Forma part de les propostes d'aquest centenari (les podeu consultar aquí ) amb què també es reivindica la figura de Casals com a director d'orquestra. Us convidem a veure dos vídeos d'ell dirigint, i un altre d'ell i l'Orquestra Pau Casals al concert que van fer al poble on va néixer Casals, El Vendrell.