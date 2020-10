Foto: Facebook Sílvia Pérez Cruz

Sílvia Pérez Cruz ha publicat el seu nou disc, Farsa (género imposible), un projecte que va voler gravar a casa (abans que ser a casa fos gairebé l'única opció) i on reuneix cançons fetes en col·laboració amb altres disciplines artístiques com la dansa o el teatre. Escoltem una de les seves noves cançons.Tenir l'ull sempre viui una veu que vol riure;permetre'm, quan em vingui de gust,semblar dispers,semblar dispers.Permetre'm, quan em vingui de gustper un sí o per un no, combatre o fer un vers.Treballar sense glòria ni fortunaen el viatge que em portarà a la lluna.Evitar res que no surti de misense renunciar a la modèstia, dir:i estimat, pots estar satisfet de les flors,dels fruits i els troncs.I estimat, pots estar satisfet de les florssi ho culls del teu jardí ufanós.Ni rebutjant ser l'heura,i encara que no siguis cap roure o cap avet,potser no pujar gaire, no,però fer-ho tot solet.I encara que no siguis cap roure o cap avet,potser no pujar gaireperò fer-ho tot solet.I estimat, pots estar satisfet de les flors,dels fruits i dels troncsi estimat, pots estar satisfet de les flors,si ho culls del teu jardí ufanós,si ho culls del teu jardí ufanós,si ho culls del teu jardí ufanós.