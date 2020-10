Aquí va estar Bruce Springsteen

Ferran Sendra (Barcelona, 1958) fa quatre dècades que va de concert en concert fotografiant estrelles del rock. Després de recórrer els Estats Units i el Regne Unit amb la brúixola de la banda sonora de la seva vida, al seu nou llibre Rocks on the Road ens mostra des dels racons de Bob Dylan a Nova York, la Califòrnia dels Eagles i la Nova Jersey de Bruce Springsteen fins al The Cavern Club, l'Strawberry Field i el Penny Lane dels Beatles, la tomba d’Elvis Presley a Memphis o el mític Chelsea Hotel de Leonard Cohen a Nova York. A més a més, entre tots aquests viatges s’ha anat trobant amb llocs que es van convertir en portades icòniques del rock. Us convidem a descobrir-ne 14 dels moltíssims que ha fet, mentre fem sonar una de les cançons de cada disc.Haddonfield. New Jersey.Born to Run, Bruce Springsteen.St. John’s Wood. London.Abbey Road, The Beatles.Jones Street. Greenvich Village. New York.The Freewheelin, Bob Dylan.Battersea Power Station. London.Animals, Pink Floyd.Camden. Chalk Farm Road. London.The Clash.Newberry Springs. California.Lost Highway, Bon Jovi.Graceland. Memphis. Tennesse.Elvis: As Recorded Live On Stage In Memphis, Elvis Presley.Beverly Hills. Los Angeles. California.Hotel California, Eagles.Mississippi River. Louisiana.American Folk Anthology, Pete Seeger.Santa Fe. New Mexico.Ragged Old Flag, Johnny Cash.Apollo Theatre. Harlem. New York.Live at The Apollo, B.B. King.Nutbush. Tennessee.Nutbush City Limits, Tina Turner.Primrose Hill. London.Between the Buttons, The Rolling Stones.High Desert. Mojave. California.Joshua Tree, U2.