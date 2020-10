Despullant el mascle

Catorze recomana L'home nu. Tot despullant els arquetips de la masculinitat , una exposició itinerant organitzada per la Diputació de Barcelona, el Museu d’Art de Cerdanyola i el Museu Abelló de Mollet del Vallès que, fins al 3 de gener de 2021, es pot veure gratuïtament al Museu de L'Hospitalet - L'Harmonia.Històricament, la representació del nu en l'art ha reflectit els tòpics i els estereotips de gènere que la societat vinculava als sexes biològics. Mentre que la dona és l'objecte passiu del desig, l'home està gairebé sempre lligat a l'expressió de la força i el poder. La mostra, comissariada per Fina Duran i Txema Romero, fa un recorregut pel nu masculí a través d'una cinquantena d’obres de les col·leccions de diferents museus de la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona i es qüestiona què vol dir ser home al segle XXI des d'una mirada diversa, igualitària, interseccional i defugint el binarisme, perquè hi ha tantes identitats com persones. L'home nu. Tot despullant els arquetips de la masculinitat hi són representats alguns dels artistes catalans més destacats de final del segle XIX i principi del XX com Marià Fortuny, Pablo Picasso, Salvador Dalí i Josep Llimona, i les seves obres dialoguen amb les d'artistes contemporanis com Antoni Miralda, Nazario Luque de Vera, Francesca Llopis, Núria Güell, Mar C. Llop o Roberta Marrero.l'exposició L'home nu. Tot despullant els arquetips de la masculinitat al Museu de L'Hospitalet - L'Harmonia (Plaça Josep Bordonau i Balaguer, 6, L'Hospitalet de Llobregat).fins al 3 de gener de 2021.