​La cervesa per menjar figues

Us he de confessar que no tenia ni idea que al món hi havia una professió que era la de creador d'harmonies. Si més no, així es presenta el quebequès François Chartier, un sommelier que ha col·laborat amb els de la Damm per crear Equilater, la nova imperial stout envellida amb bota de castanyer.La beguda va entrar en societat a l'Antiga Fàbrica Damm aquest dimecres amb tota la parafernàlia que requereix la benvinguda d'una nova cervesa i amb unes mesures anti-covid que són d'agrair (presa de temperatura, taules individuals i micròfons amb funda).En Chartier, naturalment, va participar en la posada en escena i ho va fer amb un videoclip digne de qui no té àvia. Visca l'autoestima! El creador d'harmonies és un desacomplexat que es compara amb Jimi Hendrix i amb Ferran Adrià. La teoria és que, canviant els processos, pots revolucionar el teu camp. El primer ho va fer amb la guitarra elèctrica; el segon, amb la cuina; i l'amic Chartier "creant una nova ciència", afirma sense vacil·lar. El cas: el nostre home estudia la constitució molecular dels aliments i la combina amb la de les begudes, ergo, fa maridatges amb una base científica.Així és com, amb el mestre cerveser David Marquès, de l'equip de Damm, ha creat l'Equilater que, malgrat ser una cervesa amb molta personalitat, combina a la perfecció amb menjars tan diversos com les figues, el fonoll i la xocolata, tot depèn de la copa i la temperatura amb què sigui servida.Sembla molt refinat, tot plegat, i ho és. I aquí he de reconèixer que fa unes línies m'he fet una mica la xula –deu ser l'efecte Chartier– i he deixat anar això d'imperial stout com si fos la cosa més normal del món. Ara ho explico: la culpa que existeixi aquesta categoria de cervesa és de Pere el Gran, que volia portar cap a Rússia les cerveses angleses. Per a què arribessin en bones condicions, els mestres cervesers en van augmentar la graduació i així es va crear aquesta cervesa que és gairebé negra, amb molta malta, i notes de cacau i cafè. Ho diu en Marquès, que hi entén. Jo només ho vaig comprovar dimecres, amb molt de gust.El repte de la jugada era aconseguir que una cervesa tan imposant es pogués servir al llarg de tot un àpat i, per això, en lloc d'anar a buscar la regalèssia, li han buscat tocs més frescos, com el fonoll. A més, l'han feta madurar dos mesos en una bota de castanyer del Montseny perquè tingui un toc de fusta.L'Equilater no és la mateixa si se serveix en una copa de vi blanc o de vi negre, a cinc graus o a catorze o a vint. Qui m'havia de dir a mi que seria capaç de captar tanta subtilesa, però aquestes coses també depenen de qui et fa de guia i el guia en la presentació d'Equilater va ser el xef Nandu Jubany, que no té vídeo de presentació, però que amb un somriure ja ens té guanyats. Bé, amb un somriure i una amanida Waldorf amb fonoll i gingebre, una coca amb foie i figa, un pop a la brasa amb anís i un caneló de pollastre amb tòfona negra. Sí, és una gran notícia que les molècules de tot això lliguin amb les molècules de l'Equilater i formin un matrimoni d'aquells que acaben celebrant les bodes d'or. Si més no, en la meva boca van fer una festa de nuviatge.Aviso: això que va passar dimecres a la Damm no es tornarà a repetir. La bona notícia és que només me n'he begut (per ara) dues, de les 10.000 ampolles que s'han fet de la primera edició de l'Equilater. Si la voleu tastar, la trobareu en venda a la web de la Damm i en botigues d'alta gastronomia. I recordeu de combinar-la amb anís i fonoll i figues. Així, el seu gust, us durarà més. O combineu-la amb el que vulgueu, que està boníssima. Qui ha dit que l'harmonia sigui imprescindible? Pregunteu-li a Jimi Hendrix i ja veureu què us dirà.